Seit einigen Tagen vermisst : Mädchen aus Dormagen zuletzt in Düren gesehen

Düren/Dormagen Bei der Suche nach einem seit Tagen vermissten Mädchen aus Dormagen bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Die 13-Jährige hat sich zuletzt noch in Düren aufgehalten.

Seit Donnerstag, 08. Oktober, wird die 13-Jährige Samanta vermisst. Das Mädchen, das in einer Jugendeinrichtung in Dormagen untergebracht war, hat sich nach Angaben der Polizei noch am 12.Oktober in Düren aufgehalten.