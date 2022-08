Brand im Metsä-Werk Kreuzau : Löscharbeiten werden noch bis in den Abend dauern

Update Kreuzau Im Kreuzauer Metsä-Werk ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Die Produktion steht still.

In einem Kohlebunker des Dampfkraftwerks des Metsä-Tissue-Werks in Untermaubach ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Einsatz ist kompliziert und das Großaufgebot der Feuerwehr wird laut Einsatzleiter Guido Klüser noch mindestens bis in den Abend hinein mit den Löscharbeiten beschäftigt sein.