Transporter kippt um : Lkw-Fahrer schwer verletzt

Im Führerhaus eingeklemmt: Der 48-jährige Fahrer dieses Lkw musste nach einem Unfall an der K49 zwischen Hamich und Wenau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Langerwehe Schwer verletzt wurde am Freitag ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall in Langerwehe. Er musste von den Rettungskräften aus dem Führerhaus befreit und in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei wollte der 48-jährige Lkw-Fahrer an einer Baustelle der K 49 zwischen Hamich und Wenau Baumaterial abladen. Beim Ausfahren der Hydraulik kippte der Lkw allerdings plötzlich auf die rechte Seite.

Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt. Er musste von Einsatzkräften aus dem Lkw befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten Bedburger in ein Krankenhaus.

Der Arbeitsschutz der Bezirksregierung Köln wurde über den Unfall informiert.

(red)