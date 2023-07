1. FC Düren : Mit dem Pressing noch nicht ganz zufrieden

Während Christian Clemens (links), hier im Test gegen Königsdorf, am Samstag vorsichtshalber geschont wird, möchte Vincent Geimer wie zuletzt gegen BW erneut treffen. Foto: Manfred Heyne

Düren/Aachen Fußball-Regionalligist 1. FC Düren testet am Samstag auf der Westkampfbahn letztmals vor dem Saisonanpfiff. Zu Gast ist Landesligist SV Eilendorf.

Einen Gegner vor dem Saisonauftakt hatte sich Boris Schommers noch gewünscht – und auch bekommen. Sein „Co“ Carsten Wissing ließ seine guten Kontakte zu seinem ehemaligen Club spielen, und so wird Fußball-Landesligist SV Eilendorf am Samstag um 14 Uhr auf der Westkampfbahn bei Regionalligist 1. FC Düren auflaufen.

„Ja, das hat Carsten sich schon länger gewünscht, und wir hatten das auch schon eher vor, da war der SVE aber noch nicht im Training“, ist FCD-Coach Schommers froh, dass es mit einem letzten Testspiel vor dem Ligaauftakt eine Woche später bei Borussia Mönchengladbach II klappt. Der Dürener Coach wird das Spiel nutzen, um an seiner Aufstellung für den ersten Spieltag zu tüfteln.

Dabei muss er allerdings an diesem Samstag auf zwei Spieler verzichten, die in der abgelaufenen Saison zuletzt meist in der Startelf standen: Meik Kühnel laboriert immer noch an einer Bronchitis, die er sich im Trainingslager zugezogen hat, Christian Clemens hat Achillessehnenprobleme. „Wir wollen kein Risiko eingehen, daher haben wir ihn vier Tage aus dem Training genommen“, erläutert Schommers, „ansonsten haben wir die Vorbereitung bisher aber ohne Verletzungen überstanden.“

In Sachen Personal gibt es in Düren noch nichts Neues zu vermelden. „Den Top-Stoßstürmer suche ich immer noch. Zurzeit führe ich einige Gespräche“, hat der 44-Jährige vor allem auf dieser Position nach dem Weggang von Marc Brasnic zum Ligakonkurrenten Alemannia Aachen noch Bedarf. 18 Feldspieler plus zwei Keeper umfasst der Dürener Kader aktuell, 22 plus zwei sollten es – so der Wunsch von Schommers – sein. Mit drei Perspektivspielern sind die Gespräche weit gediehen, sodass die Vertragsabschlüsse wohl in der nächsten Woche folgen werden.

Alle drei bisherigen Tests – 4:0 gegen Fortuna Düsseldorf II, 3:0 gegen 1. FC Köln II und 4:1 gegen BW Königsdorf – haben die Dürener gewonnen. Trotzdem war Schommers speziell am Dienstag gegen den Mittelrheinligisten nicht ganz zufrieden. „Da gab es einige Pressingsituationen, es hat mir nicht hundertprozentig gefallen, wie wir da agiert haben“, bemängelt der Coach und nennt zudem die Stichworte Positionsspiel und Räume als Schwerpunkte für den letzten Test. „Ansonsten bin ich mit der Vorbereitung bisher sehr zufrieden. Sie ist gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe, wir sind alle Inhalte gut durchgegangen“, wird in der letzten Woche vor dem Anpfiff die Belastungssteuerung im Fokus stehen.

„Für uns ist es direkt ein toller Test gegen einen starken Gegner", sagt auch Jasmin Muhovic. Der Trainer des SV Eilendorf ist nach seinem Abenteuerurlaub auf dem Balkan in dieser Woche mit seiner Mannschaft in die Vorbereitung eingestiegen, testet in Düren erstmals. Muhovic möchte gegen Düren vor allem auf die Belastungssteuerung achten: „Wir planen mit zwei komplett unterschiedlichen Mannschaften für beide Halbzeiten“, sagt der SVE-Coach, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. „Wir wollen uns nicht verstecken, mutig sein und den Dürenern Paroli bieten, damit sie bei ihrem letzten Test auch bestmögliche Wettbewerbsbedingungen bekommen“, kündigt Muhovic, dessen Team am Sonntag im Südpark-Cup am Sonntag bei Alemannia Mariadorf spielen wird, an. Der Eintritt auf die Dürener Westkampfbahn zum Testspiel ist frei.

(rau/lv)