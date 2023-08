Gegen das Vergessen : Leo Höxter hatte keine Angst vor den Nazis – genau das wurde ihm zum Verhängnis

Sechs jüdische Familien

In der Gemeinde Langerwehe wurden an fünf Stellen Stolpersteine verlegt. Für Familie Jonas, die in der Alten Kirchstraße gewohnt hat, gibt es keine, weil sie bereits Stolpersteine an ihrem späteren Wohnsitz in Köln bekommen hatte.

Als Marie-Theres Jung, Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft, 2011 begonnen hat, sich für die Verlegung der Stolpersteine stark zu machen, haben bekennende Neonazis in Langerwehe gewohnt. „Immer wieder sind Männer, die Hakenkreuze tätowiert hatten, bei uns vorbeigekommen. Dagegen wollten wir uns wehren.“

Schon damals sei der Widerstand gegen die Stolpersteine groß gewesen. „Heute kommt es mir so vor, als sei er noch größer“, sagt Jung. „Ich höre immer wieder, dass es doch gut sei, dass endlich Gras über die alten Geschichten gewachsen sei.“