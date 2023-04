Präventives Kindertheater im Kreis Düren : Leichtes Stück zu einem schweren Thema

Claire Drube (l.) und Mechtild Bölting vom Verein Basta haben sich für das Theaterstück mit Regisseurin Andrea Lucas (r.) zusammengetan. Foto: MHA/Alina Hasky

Kreis Düren Um Kinder präventiv auf sexuelle Gewalt und Übergriffe aufmerksam zu machen, haben der Verein Basta aus Düren und das Kindertheater Wolkenstein ein Stück für Kitas konzipiert. Körperempfinden und Grenzen setzen stehen im Vordergrund.

Vermeintlich ist es eine harmlose Szene: Die kleine Fine und ein anderes Kind spielen zusammen. Sie kitzeln sich gegenseitig. Irgendwann allerdings sagt Fine „Stopp“ und möchte, dass das andere Kind aufhört. Dieses stoppt aber nicht, macht weiter und das ist – so alltäglich es auch klingen mag – übergriffiges Verhalten.

Diese und weitere Szenen haben der Verein Basta, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert und Regisseurin Andrea Lucas vom Theater Wolkenstein in einem Stück für Kindergartenkinder ab vier Jahren zusammengefasst. „Stopp! Du bist da und ich bin hier“, heißt es und beschäftigt sich thematisch mit sexueller Gewalt, übergriffigem Verhalten und dem Setzen von Grenzen. „Es ist ein leichtes Spiel zu einem schweren Thema“, sagt Andrea Lucas.

„Theater ist ein tolles Medium, um Kindern etwas beizubringen. Sie tauchen ein und hören so viel besser zu“, erzählt Claire Drube von Basta, dem Verein gegen den sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen. Damit macht sie auf ein Hauptanliegen der Inszenierung aufmerksam: „Wir wollen die Kinder mit dem Präventionsgedanken vertraut machen.“ Es sei eine Darbietung über Körperempfinden und Wohlbefinden, ergänzt Lucas. In sehr reduzierter Kulisse treffen die Freunde Fine und Felix aufeinander, die nachmittags miteinander spielen. Dabei vertrauen sie sich gegenseitig merkwürdige Erlebnisse an. Etwa, dass Felix im Schwimmbad schon einmal ein Mann zu nahe gekommen ist oder die bereits beschriebene Handlung mit dem Kitzeln. „Es gibt nicht nur einen Erzählstrang, sondern gleich mehrere“, sagt Lucas.

Über Bekannte habe der Verein Basta Kontakt zu Andrea Lucas erhalten und mit ihr die Vorstellung auf die Beine gestellt, sagt Drube. Andrea Lucas wohnt in Heimbach und macht bereits seit 40 Jahren Theater für Kinder. „Stopp! Du bist da und ich bin hier“ könnte, wie sie sagt, ihr bisher wichtigstes Spiel sein. „Ich möchte die Kinder damit ermutigen, zu sich zu stehen und für sich stark zu sein“, erzählt sie. Es sei dahingehend ein langer Prozess gewesen, das Stück so aufzuziehen, wie es heute vorgeführt wird. „Gemeinsam mit Basta habe ich die wichtigsten Aspekte erarbeitet. Da mussten wir uns von beiden Seiten reinfinden“, erklärt Lucas.

Der Verein Basta sei sehr engmaschig in alle Vorgänge einbezogen worden – vordergründig vor allem Claire Drube, Mechtild Bölting und Monika Meinhold. „Das Stück ist auf Kommunikation angelegt. Wir haben jedes Wort, das verwendet wird, auf die Goldwaage gelegt“, macht Lucas deutlich. Wichtig sei es ebenfalls gewesen, dass das Werk gerade wegen der Schwere der Themen abwechslungsreich und verspielt sei, sagt Drube. Die Thematik solle bei den Kindern völlig unmissverständlich ankommen, fügt Lucas hinzu. „Die Botschaft ist: Ich kann jederzeit Stopp sagen! Ich darf mir Hilfe holen und ich darf ansprechen, wenn Situationen mir komisch oder blöd vorkommen.“

Mit der Inszenierung richten sich Basta und Andrea Lucas explizit an Kindergartenkinder. „Die Vorstellung kann in jeder Kita aufgeführt werden, sofern es eine Turnhalle gibt“, erklärt Lucas. Eine Bühne gebe es nicht. Es sei ihnen bei der Konzeption wichtig gewesen, dass die Kinder das Theaterstück in ihrer eigenen Kita erleben dürfen. „Dort treten sie aus einer Position der Stärke mit uns in Kontakt. Wenn sie einen Ausflug ins Theater machen müssten, wären sie unter Umständen deutlich schüchterner oder gehemmter.“ Spielmaterialien wie Federn oder Tücher wurden so ausgewählt, dass sie in jedem Kindergarten auch im Alltag vorzufinden sind.

Ein weiterer wichtiger Faktor sei es, dass sich das Spiel auch mit der pädagogischen Arbeit in der Kita verbinden würde, teilt Lucas mit. „Dort geht es darum, die kleinen Persönlichkeiten zu stärken und auf den Weg zu bringen.“ Das Stück knüpfe damit an das an, was in den Tagesstätten Alltag sei. „Zu lernen, wie man mit Gefühlen umgeht, dass man ihnen trauen kann und dass sie ernst genommen werden sollten.“ Das Kind sei Gestalter des eigenen Lebens.