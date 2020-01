Kostenpflichtiger Inhalt: 120 in der Region haben eine Erlaubnis : Legale und illegale Hobby-Archäologen auch im Kreis Düren

Bodendenkmalpflegerin Petra Tutlies schätzt, dass nur ein Viertel der sogenannten Sondergänger eine Erlaubnis hat. Foto: Anne Schröer

Kreis Düren Historische Funde, in Vergessenheit geratene Schmuckstücke – was in der Erde begraben ist, weckt zu Recht Neugierde. Nun gibt es Zeitgenossen, die diese Neugierde auf legalem Wege stillen, und solche, die illegal „auf Schatzsuche“ gehen.