Bedarf steigt immer weiter : Zu viele Neubaugebiete, zu wenige Kitas in Langerwehe

Platz zum Bauen und Wohnen ist wichtig für junge Familien, genauso wichtig sind jedoch ausreichend Betreuungsplätze. Foto: MHA/Merve Polat

Langerwehe/Kreis Düren Der Bedarf an Plätzen ist in Langerwehe sehr hoch. Eine Container-Anlage auf dem ehemaligen Festplatz in Pier soll kurzfristig Abhilfe schaffen.

„Ja, wir haben einen Kita-Platz erhalten – in Inden.“ Diese Aussage eines Bürgers, der in Jüngersdorf wohnt und seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ließe sich auf etliche Eltern auch in anderen Kommunen übertragen. Nicht nur er beklagt, dass zwar viele Neubaugebiete im Kreis Düren entstehen, es jedoch an Kita-Plätzen mangelt.

Seitdem die Langerweher Politik im April 2022 die vier gemeindeeigenen Einrichtungen an den Kreis Düren übertragen hat, ist die Kreismäuse AöR zuständig. Auch die Kita-Planung übernimmt der Kreis. Weil der Bedarf nicht zu leugnen ist – alle Plätze in Langerwehe sind belegt und die neue fünfgruppige Einrichtung im Töpferquartier muss noch gebaut werden – entstehen auf dem ehemaligen Festplatz in Pier Container-Anlagen. Diese werden als Zwischenlösung für drei Jahre vom Kreis Düren zur Verfügung gestellt, erläutert Bürgermeister Peter Münstermann (SPD).

35 Plätze entstehen

Bei einer Informationsveranstaltung informierten er, der Pierer Ortsvorsteher Ludwig Leonards (SPD) und Wolfgang Henze von der Kreis-Gesellschaft für Infrastrukturvermögen sowie Christoph Siebertz, Vorstandsmitglied der Kreismäuse AöR, dass 35 Plätze vorwiegend für Kinder unter drei Jahren vorgehalten werden. Ab August 2023 sollen drei Gruppen starten.

Im Mai beginnen die Arbeiten: „Das Außengelände wird mit einem Zaun versehen und entsprechend mit Spielgeräten ausgestattet“, sagen die Verantwortlichen. Parkplätze für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien eingeplant. Die Kita werde mit einer eigenen Leitung geführt. Christoph Siebertz geht davon aus, genügend Personal insbesondere in der Startphase zu finden, da mittlerweile die Möglichkeit bestehe, qualifizierte Quereinsteigerinnen und -einsteiger in Teilbereichen einzusetzen.

Da sich die Bring- und Holzeiten der Kinder über große Zeitfenster erstrecken, werde sich die Belastung der Anwohnerinnen und Anwohner in Grenzen halten, versichern die Verantwortlichen und machen darauf aufmerksam, dass die anliegende Straße verkehrsberuhigt ist.

Ausschuss diskutiert

Zuletzt hatte der Jugendausschuss in seiner jüngsten Sitzung über die Kita-Situation in Langerwehe diskutiert. Die Kreismäuse AöR betreibt in der Gemeinde fünf Gruppen in Containern, drei ab August 2023 in Pier und zwei bereits jetzt im Hauptort am Pochmühlenweg. Diese sollen dann in die zukünftige fünfgruppige Einrichtung im Töpferquartier umziehen, wenn diese fertiggestellt ist.

U3-Versorgung im Kreis Düren Merzenich und Linnich sind abgehängt Nach aktuellen Kreis-Hochrechnungen für das Kita-Jahr 2023/24 liegen sechs Kommunen bei einer U3-Versorgungsquote von mehr als 50 Prozent (Hürtgenwald, Inden, Jülich, Kreuzau, Nörvenich und Langerwehe). Schlusslicht bildet Merzenich (33,8 Prozent), gefolgt von Linnich (38,3 Prozent). Der Kreis-Durchschnitt liegt bei 47,3 Prozent.