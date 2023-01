Großeinsatz am Montag : Weitere Bombenfunde bei Schlich und D’horn sind möglich

Großeinsatz am Montag

In dem geplanten Neubaugebiet Martinusquartier wurden am Montag fünf Bomben entschärft. Foto: MHA/Merve Polat

Schlich/D’horn Nach dem Bombenfund zwischen Schlich und D’horn gibt es nähere Informationen von der Bezirksregierung Düsseldorf zum Einsatz.

In dem geplanten Neubaugebiet Martinusquartier zwischen Schlich und D’horn wurden am Montagmittag bei der Kampfmittelsondierung fünf Fliegerbomben entdeckt. Da die Überprüfung der Fläche noch nicht abgeschlossen sei, könne der Fund weiterer Bomben nicht ausgeschlossen werden, teilt die Bezirksregierung Düsseldorf auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Wegen fünf entdeckter Fliegerbomben sind Teile von D’horn und Schlich am Montagmittag evakuiert worden. Anwohner mussten zweieinhalb Stunden ausharren, dann war die letzte Bombe entschärt.

Evakuierung in Langerwehe

Evakuierung in Langerwehe : Letzte Bombe bei D’horn und Schlich ist gesprengt Wegen fünf entdeckter Fliegerbomben sind Teile von D’horn und Schlich am Montagmittag evakuiert worden. Anwohner mussten zweieinhalb Stunden ausharren, dann war die letzte Bombe entschärt.

Wegen der Bahnlinie Köln- Aachen waren im Zweiten Weltkrieg auch die Flakstellungen um Düren Ziele der alliierten Bombardierungen. Darüber hinaus fanden in diesem Bereich auch Bodenkämpfe statt. Dass mehrere Bomben in einem solchen Gebiet gefunden werden, sei generell nichts Ungewöhnliches.

In einem Radius von 300 Metern wurden am Montag ab 13 Uhr insgesamt 850 Anwohnerinnen und Anwohner evakuiert. Um 17 Uhr wurde die Sperrung des Gebietes schließlich aufgehoben und die Menschen konnten in ihre Häuser zurückkehren. Der stellvertretende Leiter der Langerweher Feuerwehr, Timo Löfgen, war zufrieden mit dem Verlauf des Einsatzes (wir berichteten).