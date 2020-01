Tatumstände noch unklar : Polizei findet drei Leichen in Langerwehe

Die Polizei ermittelt nun die genauen Tatumstände. Foto: Jörg Abels

Langerwehe Beamte der Polizei entdeckten am Samstagvormittag drei Tote in einem Familienhaus in Langerwehe bei Düren. Einzelheiten zu dem Fall sind noch unklar.

Gegen 10 Uhr wurden die Leichen in der Johannes-Hellwig-Straße gefunden. Bei den Toten soll es sich um drei Erwachsene handeln, die allesamt blutüberströmt gewesen sein sollen. Zu den Umständen oder der Identität der Toten konnte die Polizei aber noch keine Angaben machen. Eine Fahndung nach einem Täter gibt es nicht.

Am Nachmittag wird die Staatsanwaltschaft ein Statement zu dem Fall abgeben.

Wir berichten aktuell weiter...

Anmerkung der Redaktion: Aus Rücksichtnahme für die Angehörigen ist die Kommentarfunktion unter diesem Artikel deaktiviert.

