Zwischen Düren und Langerwehe : Umgekippter Transporter verursacht Stau auf der A4 in Richtung Aachen

Umgekippter Transporter verursacht Stau auf der A4 in Richtung Aachen

Düren/Langerwehe Ein Alleinunfall eines Sprinters auf der A4 verursacht seit kurz vor acht am Donnerstagmorgen einen Stau in Fahrtrichtung Aachen.

Am Donnerstagmorgen ist es zwischen Düren und Langerwehe gegen 7.40 Uhr zu einem Unfall auf der A4 in Fahrtrichtung Aachen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Sprinterfahrer in Höhe der dortigen Baustelle gegen eine Schutzplanke geraten und daraufhin auf die Seite gekippt.