Keine Briefe und Pakete : Probleme bei der Postzustellung

In den Gemeinden Inden, Langerwehe und Niederzier hat es in den vergangenen Tagen Probleme bei der Postzustellung gegeben. Foto: dpa/Patrick Pleul

Kreis Düren In gleich drei Orten im Kreis Düren, nämlich in Inden, Langerwehe und Niederzier, hat es in den vergangenen Tagen vermehrt Probleme mit der Brief- und Paketzustellung gegeben. Das hat mehrere Gründe.