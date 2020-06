Unterricht an Schulen fällt aus : Neuer Coronavirus-Ausbruch in Langerwehe

Das Gesundheitsamt des Kreises Düren wird am Freitag Abstriche durchführen (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Langerwehe Im Kreis Düren hat es einen Coronavirus-Ausbruch in einer Familie aus Langerwehe gegeben. Nachdem am Mittwoch bereits ein Familienmitglied in der Statistik als positiver Fall gemeldet wurde, sind heute auch die Testergebnisse der anderen Familienmitglieder positiv.

Somit gibt es sieben weitere Neuinfektionen, das Ergebnis eines Familienmitglieds steht noch aus.

Da Kinder der Familie sowohl die Europaschule in Langerwehe als auch die Grundschule im Ort besuchten, soll der Unterricht am Freitag an beiden Schulen vorsichtshalber ausfallen.

Die für die Europaschule geplante Abiturfeier wird zur reinen Zeugnisübergabe im Freien, bei der die Schüler einzeln ihre Zeugnis erhalten. „Für die Schülerinnen und Schüler ist dies wirklich sehr bedauerlich. Allerdings steht die Gesundheit der Menschen hier ganz klar im Fokus“, sagt Landrat Wolfgang Spelthahn.

Das Gesundheitsamt des Kreises Düren hat derweil mit der Recherche der Kontaktpersonen begonnen und wird am Freitag gemeinsam mit einem mobilen Team der Hilfsorganisationen die Abstriche durchführen. Bis zum Vorliegen der Ergebnisse müssen alle ermittelten Kontaktpersonen, egal ob Kategorie I oder II, in Quarantäne. Das weitere Vorgehen hängt vom jeweiligen Ergebnis ab.

„Dieser Ausbruch zeigt, wie fragil die Situation ist. Wir müssen nach wie vor achtsam sein, Abstände einhalten und Masken tragen, wo auch immer es geboten ist“, so Spelthahn.