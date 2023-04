Schwarzenbroich : Klosterruine im Meroder Wald soll zum Leben erweckt werden

Merode Bürger wollen Schwarzenbroich im Meroder Wald wieder der Öffentlichkeit legal zugänglich machen. Herausforderungen sind unter anderem Vandalismus und Bürokratie.

Den ehemaligen Kirchenraum des Klosters möchten die etwa 35 Mitglieder jedoch schon aufbauen, und zwar als Andachtsraum für den in unmittelbarer Nähe gelegenen Meroder Friedwald. Außerdem möchten sie die Alte Münsterstraße, die zum Kloster hinführt, ertüchtigen, wieder Obstbäume anpflanzen und den ehemaligen Gartenbereich mit Teich in ein Biotop verwandeln. Schon in diesem Jahr strebt der Vorstand an, Führungen anzubieten. Möglich wird das aufgrund eines Artenschutzgutachtens, das der Verein in Auftrag gegeben hat und das in Führungen keine Probleme sieht.