Proteste in Langerwehe : Hunderte Baumfällungen lösen Entsetzen aus

Hinter dem Haus Wehetal und dem Forsthaus in Langerwehe sind zahlreiche Bäume gefällt worden. Dies hat Kritik ausgelöst. Foto: MHA/Merve Polat

Langerwehe Die Arbeiten von Wald & Holz sorgen für Unverständnis. Der Landesbetrieb verteidigt die Maßnahme und erläutert, warum diese rechtens ist.

Wer in den vergangenen Tagen hinter dem Haus Wehetal und dem Forsthaus nahe Wenau auf dem asphaltierten Weg spazieren war, dem bot sich ein schreckliches Bild: Hunderte Laubbäume entlang des Wegrands sind gefällt worden, liegen teilweise noch dort, zwischen den Stämmen sind Reste von Flatterband erkennbar. Das löst Entsetzen bei Anwohnern und Spaziergängern aus, die sich in der Redaktion gemeldet haben.

Zu ihnen gehört Jürgen Müller, der von einer Schneise spricht, die geschlagen wurde – und das in der Zeit über den 1. März hinaus. Bekanntermaßen gelten laut Bundesnaturschutzgesetz Fäll- und Schnittverbote in der Baumpflege zwischen dem 1. März und 30. September.

Jürgen Müller kritisiert die Vorgehensweise des landeseigenen Regionalforstamts Rureifel-Jülicher Börde: „Die Fällarbeiten in diesem Naturschutzgebiet fanden ohne Rücksicht auf unsere Tiere in der Brut- und Setzzeit statt.“ Deswegen hat er sich mit einem offenen Brief an Landrat Wolfgang Spelthahn (CDU) gewandt.

Thema in Einwohnerfragestunde

Auch in der Einwohnerfragestunde des jüngsten Bauausschusses in Langerwehe ist das Thema aufgekommen. Bürgermeister Peter Münstermann (SPD) argumentierte in dieser noch mit der Rechtmäßigkeit der Maßnahme, hat seine Meinung nun jedoch geändert: „Auch mir geht das entschieden zu weit. Ich habe Wald & Holz in Münster und das zuständige Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr in Düsseldorf in dieser Sache angeschrieben“, gibt er in einem Brief bekannt.

Jan-Valentin Wiesmeyer vom Regionalforstamt Rureifel-Jülicher Börde versteht die Aufregung: „Ich weiß, dass der Zustand momentan wüst aussieht“, räumt er ein. „Aber in einigen Wochen ist schon wieder alles grün und in einigen Jahren sieht man nichts mehr davon.“ Teilweise geht das Holz in den Verkauf.

Wald ausgenommen

Wiesmeyer verteidigt die Fällarbeiten und weist – wie auch schon Bürgermeister Münstermann – auf deren Rechtmäßigkeit hin, die die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Düren bestätigt habe: „Wer das Bundesnaturschutzgesetz richtig liest, der sieht, dass der Wald von dieser Bestimmung zwischen dem 1. März und 30. September ausgeschlossen wird.“

Er erläutert dies anhand eines Beispiels: Wer in seinem eigenen Garten den einzigen Obstbaum fällt, sorgt dafür, dass der brütende Vogel keine Alternativen hat. Im Wald hingegen sind diese zuhauf gegeben. „Darüber hinaus waren das Bäume im Alter zwischen 20 und 70 Jahren. Sie waren zu jung, als dass es in ihnen Bruthöhlen hätte geben können.“

Warum die Maßnahme notwendig war, erläutert Wiesmeyer so: „Wir beobachten seit 2018 eine extreme Dürrephase, die den Bäumen – auch wenn sie unten gesund aussehen – massiv zugesetzt hat. In den Kronen verbirgt sich jede Menge Totholz, das bei dem kleinsten Windstoß in Arm- und Beindicke auf die Köpfe der Menschen fallen könnte.“ Diese Zustände seien in einem Umfang gestiegen, die Wald & Holz nicht mehr habe verantworten wollen.