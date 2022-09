Zuvor Schlüssel geklaut : Hochwertiges Auto in Langerwehe gestohlen

So einen Audi RS 3, allerdings in Weiß, haben Unbekannte in Langerwehe gestohlen. Foto: Audi/Roman Raetzke

Langerwehe Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch ein hochwertiges Auto in Langerwehe gestohlen. Sie brachen dafür zuerst in das Wohnhaus der Besitzer ein.

Zwischen 21.30 Uhr am Dienstag und 4.30 Uhr am Mittwoch sollen Unbekannte laut Angaben der Polizei in ein Wohnhaus in der Pierer Straße in Langerwehe eingestiegen sein. Dort entwendeten sie den Autoschlüssel eines Audi RS3, der zum Tatzeitpunkt auf einer öffentlichen Parkfläche vor dem Haus abgestellt wurde.

Die Bewohner des Hauses und auch die Besitzer des hochwertigen Autos bemerkte sowohl den Einbruch als auch den Diebstahl erst am nächsten Tag und meldeten den Vorfall der Polizei Düren.

Die Täter machten mit dem Diebstahl des Audis Beute im mittleren fünfstelligen Eurobereichs. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Audi RS 3 Sportback in der Farbe Weiß. Das Originalkennzeichen lautet JÜL-RS700.

Zeugen, die im oben genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich während der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer 02421/949-8326 und außerhalb unter der Telefonnummer 02421/949-6425 bei der Polizei zu melden.

(red/pol)