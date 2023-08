Fernsehkoch an der Europaschule Langerwehe : Stefan Marquard zaubert aus Gemüse leckere Mayonnaise

Langerwehe Fernsehkoch Stefan Marquard bringt Schülerinnen und Schülern in Langerwehe eine gesunde Ernährung näher und verrät seine Tipps.

Der Fernsehkoch hat in der Mensa der Europaschule Langerwehe am Donnerstagvormittag mit 17 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 8 sowie 9 eine leckere Bolognese-Soße mit Penne zubereitet – vegetarisch. Dass kein Fleisch drin ist, merkt jedoch niemand. Das Urteil der jungen Menschen fällt positiv aus: „Es macht Spaß, mit ihm zu kochen, und es schmeckt sehr lecker“, sagen drei Schülerinnen anerkennend. Zum Dessert gab es Vollkorntoast mit einem Dattelaufstrich, Äpfel und Nüsse.

Wenig Zucker

Mensaessen nicht altersgerecht

Ob gesunde Ernährung bei jungen Menschen ein Problem ist, komme immer auf die Region an: „In ländlichen Gegenden gibt es noch mehr Familien, die zu Hause frisch kochen, aber in den Ballungszentren wird es weniger“, stellt Stefan Marquard fest. Dort sei es dann wichtig, dass die Schulen diesen Part übernehmen.

Oft sei das Mensaessen jedoch nicht altersgerecht und gesund. Deswegen ist der Fernsehkoch seit dem Jahr 2015 mit seinem Präventionsprojekt „Sterneküche macht Schule“ in Zusammenarbeit mit der Knappschaft-Versicherung in ganz Deutschland unterwegs. Auch in Aachen hat er bereits Halt gemacht.

Gesunde Ernährung „optimierbar“

Catharine Meyer, Deutsch- und Sportlehrerin sowie Beauftragte für Gesundheit an der Europaschule Langerwehe, hat die Chance ergriffen, den Fernsehkoch nach Langerwehe zu holen. Sie stellt fest, dass gesunde Ernährung bei ihren Schülerinnen und Schülern noch „optimierbar“ sei: „Deswegen haben wir zum Beispiel eine Gruppe ins Leben gerufen, die Gesundheitstage organisiert. So hatten wir erst kürzlich einen Obst-Spieße-Tag.“ Solche Projekte sollen für Abwechslung bei Snacks sorgen.

Fast Food liege auch bei ihren Schülerinnen und Schülern hoch im Trend, was teilweise an der Erziehung liege. „Wir möchten ihnen gesunde Alternativen aufzeigen“, betont Catharine Meyer. Zwar biete die Mensa in der Europaschule Salami-Pizza und Burger, aber auch stets Salatteller und ein vegetarisches Gericht an.