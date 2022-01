Blindgänger : Evakuierung in Langerwehe nach Bombenfund

Langerwehe In Langerwehe wurde am Mittwochmittag eine Weltkriegsbombe gefunden. Der Blindgänger soll am Nachmittag entschärft werden, mehrere Straßenzüge werden evakuiert.

In der Luchemer Straße in Langerwehe im Bereich der Gärten des Pochmühlenweges wurde am Mittwochmittag eine Fünf-Zentner-Bombe gefunden die im Laufe des Tages entschärft wird. Einwohner in einem 300-Meter Radius um den Fundort werden rechtzeitig vor der Entschärfung durch die Feuerwehr informiert und evakuiert, teilt die Gemeinde Langerwehe auf Nachfrage mit.

Betroffen sind die Bereiche: Luchemer Straße 9-23, 32-52, 51-71, Pochmühlenweg 1-71, 2-32, Martinstraße 26-48, 27-55, Florastraße 13 und 15, Johannes-Hack-Straße 7-27, 6-22, Grüner Weg 1, 2, 4, 4a und 4b, Flexis-Schleicher-Straße 1, Am Wehebach 26 und der Frenzer Weg 15. Insgesamt sind nach Schätzung der Gemeindeverwaltung rund 1000 Einwohner betroffen.

Ein Kindergarten wurde bereits evakuiert. Zudem muss ebenfalls die Bundesstraße 264 gesperrt werden. Eine Betreuungsstelle wird in der neuen Schulaula der Gesamtschule Langerwehe, Am Stadion, eingerichtet. Die Gemeinde bittet darum, die Notrufnummern von Feuerwehr und Polizei für Notrufe freizuhalten.

Auf dem Areal, auf dem der Blindgänger gefunden wurde, soll ein Neubaugebiet entstehen.

Wir berichten aktuell weiter.

