Flüchtlingsunterkunft in Langerwehe : Verwaltung entschuldigt sich für Kostenexplosion

Die Unterkunft für geflüchtete Menschen an der Straße „Am Parir“ wird später fertig als zunächst angenommen. Deswegen sind zwölf Geflüchtete zurzeit im Langerweher Bahnhofsgebäude untergebracht. Foto: MHA/Merve Polat

Langerwehe Die Flüchtlingsunterkunft in Langerwehe wird eine Million Euro teurer. Die Verwaltung räumt Fehler ein, fordert aber auch eine weitere Stelle im Controlling.

Die Flüchtlingsunterkunft in Langerwehe ist wegen einer Fehleinschätzung der Verwaltung eine Million Euro teurer geworden – das hat letztere in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses öffentlich eingeräumt. Ralf Schröder, der den verhinderten Bürgermeister Peter Münstermann (SPD) vertrat, entschuldigte sich bei den Fraktionen und stimmte der Forderung der Politik zu, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passieren dürfe.

Der Gemeinderat hatte im Oktober des vergangenen Jahres beschlossen, statt die von der Verwaltung bevorzugten Container eine Anlage in Modulbauweise auf dem Grundstück an der Straße „Am Parir“ errichten zu lassen, da sie diese als nachhaltiger bewertete. Die Verwaltung bezifferte damals die Kosten auf 2,1 Millionen Euro und betrachtete die Module als Containeranlage gleicher Bauart – nur aus Holz bestehend und energetisch besser. Der Kreis Düren als Bauaufsichtsbehörde sah das jedoch anders und bewertete die Unterkunft wie ein „normales Gebäude“, für das ein Brandschutz- und Barrierefreiheitskonzept sowie ein festes Fundament notwendig ist, wie unsere Zeitung berichtete.

Flüchtlinge im Bahnhof untergebracht

In der Ausschusssitzung wurde deutlich, dass die Verwaltung den Bauantrag Mitte Januar gestellt und die Genehmigung des Kreises Düren Mitte März erhalten hat. Eine Mitteilung von Bürgermeister Peter Münstermann (SPD) an die Politik sei jedoch erst Ende Juni per E-Mail verschickt worden, kritisierte Winfried Welter (CDU).

Zudem sei lediglich kommuniziert worden, dass sich das Bauprojekt an der Straße „Am Parir“ wegen technischer Probleme verzögert und deswegen zwölf geflüchtete Menschen so lange im Bahnhofsgebäude untergebracht werden müssen. Die Module für den ersten Baukörper sollen bis Anfang September bezugsfertig sein, die für den zweiten Baukörper bis Mitte des Monats. Dann wird das Bahnhofsgebäude wieder frei sein. Weil die Module ursprünglich bis Mitte Juli bezugsfertig sein sollten, hatte die CDU-Fraktion einen Fragenkatalog an die Verwaltung gerichtet, wodurch die Kostenexplosion erst öffentlich wurde.

Mechanismen greifen nicht

Winfried Welter stellte diesbezüglich fest, dass die Controlling-Mechanismen in der Verwaltung bei diesem Projekt nicht gegriffen haben. Dem stimmte Ralf Schröder zu: „Natürlich haben wir einen Controller, der aber gleichzeitig Geschäftsführer der gemeindeeigenen Entwicklungsgesellschaft Langerwehe (EGL) ist.“ Die Verwaltung habe unter hohem Druck wegen der Zahl der zugewiesenen Geflüchteten von der Bezirksregierung Arnsberg gestanden. „Es war keine Zeit übrig, um das Controlling so ordnungsgemäß vorzunehmen, wie es hätte sein sollen“, gab Schröder bemerkenswert ehrlich in der Sitzung bekannt.

