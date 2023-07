Daniel Levez aus Langerwehe mit seiner Freundin : Auf ihrer Weltreise begegnen sie Bären

Langerwehe Daniel Levez aus Langerwehe und seine Freundin sind zu Fuß sowie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und fahren per Anhalter – aber besteigen niemals Flugzeuge. Wie sie Vietnam erreichen sollen, ist wegen eines Kriegsgebiets noch unklar.

Die meisten Abenteurer scheinen aus Langerwehe zu kommen – zumindest könnte so die Annahme lauten, wenn Daniel Levez und seine Freundin sowie Richard Seeberg ihre Geschichten erzählen. Das Paar und der Rentner sind zwar unabhängig voneinander in der Welt unterwegs, doch eines eint sie: Die Überzeugung, dass nachhaltiges Reisen möglich ist.

Das bedeutet jedoch nicht, dass dies nicht anstrengend ist. Daniel Levez und Beatrix Raith sind meistens zu Fuß unterwegs, manchmal fahren sie per Anhalter bei anderen mit. „Wir hatten eine lange Reise aus der Türkei und sind jetzt in Georgien angekommen“, berichtet Levez. Der 40-Jährige aus Schlich schwärmt von der Herzlichkeit der türkischen Bevölkerung. Im Gegensatz dazu sei die Art der Georgier eher ruppig. „Daran müssen wir uns erst einmal gewöhnen“, sagt er und schmunzelt.

Gefährliche Situationen

Bisher seien er und seine Freundin in jedem Land, das sie bereist haben, gern gewesen: In Griechenland beispielsweise habe ihnen die Landschaft gefallen, in Albanien seien sie sehr freundlich empfangen und von Familien zum Abendessen sowie Übernachten eingeladen worden.

Aber auch gefährliche Situationen haben sie erlebt: „Als wir beim Wandern in Nordmazedonien auf Bären getroffen sind, ging unser Adrenalinspiegel schlagartig in die Höhe“, berichtet Daniel Levez. Er und seine Freundin waren in den Bergen unterwegs und mussten runter ins Tal, jedoch standen die Tiere ihnen im Weg. „Ich glaube, dass sie uns gesehen haben, weil sie in unsere Richtung geschaut und sich aufgestellt haben“, vermutet der 40-Jährige und ergänzt: „Ein aufziehendes Gewitter führte nicht gerade zu einer Entspannung der Situation.“