40 Prozent der Grundstücke verkauft : Neubaugebiet für 250 Menschen in Langerwehe

Langerwehe Ab nächstem Jahr kann „Am Mühlenfeld“ in Langerwehe schon gebaut werden. Simon Löwenkamp und Manuel Heinrichs erläutern, was geplant ist.

Sie sind sowohl Bauunternehmer als auch Investor für das Neubaugebiet „Am Mühlenfeld“ an der gleichnamigen Straße: Simon Löwenkamp (33) und Manuel Heinrichs (38) planen auf der zwei Hektar großen Fläche Ein- und Mehrfamilienhäuser, schränken ihr Vorhaben aber ein. „Aufgrund der aktuellen Situation müssen wir vielleicht noch einmal umparzellieren“, sagt Manuel Heinrichs und meint damit, dass die beiden Unternehmer bereits seit zwei Jahren an dem Projekt arbeiten und die Baubranche es momentan schwer hat. Als Gründe nennen sie auf der einen Seite die Kostenexplosionen für Materialien als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und auf der anderen Seite die ebenfalls daraus resultierende Inflation, die die Kaufkraft der Menschen schmälert.

Etwa 40 Prozent der Grundstücke seien verkauft. In der Vergangenheit hatte die Politik immer wieder von der Verwaltung gefordert, in den Erschließungsverträgen Vorgaben zu machen, dass Langerweherinnen und Langerweher bei der Vergabe bevorzugt werden. Dies ist beim Baugebiet „Am Mühlenfeld“ nicht der Fall. Wer sich zuerst meldet, erhält den Zuschlag.

375 Euro pro Quadratmeter

Er und sein Partner waren bereits in dem Baugebiet, das sich unmittelbar daneben in der Fertigstellung befindet, als Hochbauer aktiv und sind für weitere Projekte in Langerwehe tätig. „Wir selbst legen Wert auf einen KfW-Standard von mindestens 40, bauen barrierefrei und mit Aufzug“, betonen die beiden. Wärmepumpen und Photovoltaik-Anlagen seien ebenfalls gewünscht, aber die Unternehmer würden natürlich so bauen, wie die Eigentümerinnen und Eigentümer es haben möchten.