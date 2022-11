Ermittlungen laufen : Lange Schraube in den Reifen von Lehrer-Autos

Düren Auf dem Lehrerparkplatz einer Dürener Schule häufen sich die Fälle beschädigter Autoreifen. Die Polizei ermittelt.

Lange Schrauben haben am Freitag in den Reifen von drei Autos, die Lehrer auf dem Schulparkplatz Dürener St. Angela-Schule an der Bismarckstraße abgestellt hatten, gesteckt. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, müssen die Täter sich zwischen 8 und 16 Uhr, also während der Schulzeit, an den auf dem Lehrerparkplatz abgestellten Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben. Nach Informationen der Redaktion hatte bei allen drei Fahrzeugen die Reifendruckanzeige ein Problem gemeldet.