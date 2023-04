Einsatz am Miesheimer Weg in Düren : Lange Mängelliste, aber keine Wohnungsräumung im Schimmelhochhaus

Angeblich auf Druck des Vermieters haben Bewohner Teile ihrer schimmelbefallenen Möbel und Elektrogeräte aus den Wohnungen geholt. Vor dem Haus türmt sich nun ein großer Müllberg auf. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Nach Bekanntwerden der katastrophalen Zustände im Schimmelhochhaus Miesheimer Weg 5 hat die Task Force Problemimmobilien der Stadt Düren am Mittwoch alle Wohnungen intensiv unter die Lupe genommen.

Stundenlang hat die Task Force Problemimmobilien am Mittwoch das Schimmelhochhaus am Miesheimer Weg 5 unter die Lupe genommen. „Wir haben zahlreiche Mängel festgestellt, auch erhebliche“, berichtet Einsatzleiterin Christine Käuffer, Rechtsdezernentin der Stadt Düren, „aber keine, die eine Gefahr für Leib und Leben darstellen würden.“ Auch das Jugendamt habe keine Kindeswohlgefährdung festgestellt, so dass am Ende des Tages keine Mieter vorübergehend umquartiert werden mussten.

„Der Eigentümer wird nun eine Mängelliste von uns bekommen, die er unter Einhaltung von Fristen abarbeiten muss“, kündigt Käuffer an, ohne zu verhehlen, dass die Liste lang sein wird. Jeder Schimmelfleck, jede defekte Steckdose, jedes marode Fenster wird aufgeführt, erklärt die Task-Force-Chefin. Ende kommender Woche soll die Liste vorliegen, anschließend bekomme der Eigentümer vier bis sechs Wochen Zeit, die Mängel zu beseitigen. „Und das werden wir auch kontrollieren.“ Der defekte Toilettenanschluss, der dafür sorgte, dass Fäkalien die Wände im Bad von Mieterin Ursula Schmitz-Süßmann herabliefen, müsse natürlich umgehend repariert werden. Bei Fenstern, die erst noch bestellt werden müssen, werde es sicherlich ein wenig länger dauern.

Mit rund 60 Kräften hat die Task Force Problemimmobilien der Stadt Düren am Mittwoch das als Schimmelimmobilie bekannt gewordene Hochhaus Miesheimer Weg 5 unter die Lupe genommen. Foto: MHA/Jörg Abels

„Auch werden wir veranlassen, dass alle Abwasserrohre im Haus noch einmal mit einer Kamera befahren und die Lüftungsschächte in den innenliegenden Badezimmern gereinigt werden“, sagt Käuffer. „Das ist wohl seit 50 Jahren nicht mehr geschehen.“

Angekündigte Kontrolle

Der Einsatz der städtischen Task Force Problemimmobilien an diesem Mittwoch war alles andere als alltäglich. Normalerweise klingeln die Mitarbeiter in aller Frühe an den auffällig gewordenen Häusern, um beim Aufspüren prekärer und menschenunwürdiger Zustände, baulicher Mängel und Leistungsmissbrauch den Überraschungsfaktor auf ihrer Seite zu haben.

Das war jetzt am Miesheimer Weg gänzlich anders. Nach Bekanntwerden des massiven Schimmel- und Kakerlakenbefalls, der defekten Abwasserrohre, faulenden Fenster- und Türrahmen, um nur einige Mängel zu nennen, hatte die Stadt den Eigentümer bereits am 28. März zum Rapport ins Rathaus bestellt – just an dem Tag, als diese Zeitung den Hilferuf der Bewohner aufgegriffen und die katastrophalen Zustände in dem Hochhaus öffentlich gemacht hatte. Und bei dieser Gelegenheit überreichte die Stadt den Vertretern der Düsseldorfer Massto Verwaltungs GmbH bereits eine erste umfangreiche Mängelliste mit der Aufforderung, die Missstände schnellstmöglich zu beseitigen. Gleichzeitig kündigte sie den Einsatz der Task Force an.

Provisorische Maßnahmen

Zeit, die der Eigentümer offenbar nutzte. Als die Mitarbeiter der Stadt am Mittwochmorgen am Miesheimer Weg eintrafen, stießen sie vor dem Gebäude auf einen großen Müllberg. „Der Eigentümer hat die Mieter in den vergangenen Tagen aufgefordert, alles, was befallen ist, rauszureißen“, erklärte der mittlerweile fristlos entlassene, aber noch im Haus wohnende Hausmeister Gavino Frau, der die Zustände und die monatelange Untätigkeit der Besitzer mit Ursula Schmitz-Süßmann öffentlich gemacht hatte. Auch berichtete er davon, dass vermeintliche Handwerker in den vergangenen Tagen, vor allem in den Abendstunden, im Haus tätig waren, übelriechende Flüssigkeiten auf die schimmelbefallenen Wände gesprüht, Tapete rausgerissen und Wände übermalt hätten, um die gröbsten Mängel zu kaschieren.

„Unsere Mitarbeiter sind so geschult, dass sie so etwas erkennen“, versicherte Rechtsdezernentin Christine Käuffer während des Einsatzes. Rund 60 Mitarbeiter des Sozialamtes, Ordnungsamtes, Bauordnungsamtes, der Wohnungsaufsicht und weiterer Ämter sowie Behörden wie der Job-com des Kreises und der Stadtwerke waren angerückt, um in sechs Teams jede einzelne Wohnung des zwölfstöckigen Hauses penibel unter die Lupe zu nehmen, sich einen Überblick über die jeweilige Schwere der Mängel zu machen und am Ende zu entscheiden, ob einzelne Mieter bis zu einer Sanierung vorübergehend auf Kosten der Eigentümer umquartiert werden müssen. Für diesen Fall hatte die Stadt im Vorfeld bereits Hotelzimmer geblockt.

Zum Eigenschutz, aber auch in Anbetracht der in der Nacht zum Sonntag unter zwei Bewohnergruppen ausgebrochenen Schlägerei in einer Wohnung des Hochhauses sicherten die Polizei mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und der städtische Ordnungsdienst SOD den Einsatz der Task Force ab.

Den Vorwurf, die Stadt habe viel zu spät reagiert, wies Christine Käuffer am Rande des Task-Force-Einsatzes noch einmal ener­gisch zurück. Dass der Miesheimer Weg keine Topadresse ist, sei ja hinlänglich bekannt. Schon als die Massto Verwaltungs GmbH die Immobilie im November 2021 gekauft hat, habe die Stadt auf den enormen Sanierungsbedarf aufmerksam gemacht, betonte Käuffer. „Von den massiven Missständen jetzt aber haben wir erst Anfang März erfahren“, versicherte die Rechtsdezernentin.