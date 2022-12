Polizeieinsatz : Kunde rastet in Dürener Geschäft aus

Einsatz in einem Dürener Elektronikmarkt: Ein 47-Jähriger war mit einem Mitarbeiter in Streit geraten. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düren Die Polizei musste am Mittwoch in Düren einen Mann beruhigen, der in einem Elektronikgeschäft ausfällig geworden war. Offensichtlich war dabei auch Alkohol im Spiel.

Ein 47-Jähriger Mann aus Düren hat am Mittwoch die Geduld in einem Elektronikgeschäft verloren und einen Mitarbeiter angegriffen. Die Polizei wurde am frühen Nachmittag in das Geschäft an der Kuhgasse in Düren gerufen. Ein 30-jähriger Mitarbeiter berichtete den Beamten über einen aggressiven Kunden, der ihn auch körperlich angegriffen habe.

Vor Ort trafen die Beamten im Büro der Sicherheitsmitarbeiter auf den 47-Jährigen, den Geschädigten sowie auf weitere Mitarbeiter des Geschäfts. Der 47-Jährige, der auch bei Eintreffen der Polizei verbal aggressiv war, gab an, er sei als Kunde des Geschäfts nicht bedient worden und habe durch lautes Schreien auf sich habe aufmerksam machen wollen. Dann geriert er in Streit mit dem 30-jährigen Mitarbeiter. Nach Zeugenaussagen soll der 47-Jährige im Verlauf dieses Streits um sich geschlagen haben. Er sei daraufhin von hinzueilenden Mitarbeitern und Kunden festgehalten worden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab für den 47-jährigen Dürener einen Wert von 0,72 Promille. Er wird sich jetzt unter anderem wegen Beleidigung und Körperverletzung verantworten müssen.

(pol/red)