Metall-Tarifverhandlungen : Kufferath hofft noch auf eine einvernehmliche Lösung

Dr. Stephan Kufferath aus Düren sitzt für die Arbeitgeber in NRW mit bei den Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie am Tisch und hofft noch auf eine einvernehmliche Lösung des Konflikts. Foto: ZVA/Jörg Abels

Kreis Düren Nach der vierten Verhandlungsrunde könnte der Tarifstreit in der Metall- und Elektrobranche weiter eskalieren. In NRW sitzt mit dem Unternehmer Stephan Kufferath ein Dürener mit am Tisch, der noch auf eine einvernehmliche Lösung hofft.