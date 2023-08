Frauen-Fußball : Langerweherin ist Deutsche Meisterin

Langerwehe Mit den B-Juniorinnen von Bayer Leverkusen holt Anna-Lena Kuckertz den Titel. Damit ist die 17-Jährige ihrem Traum ein Stück näher gekommen.

Vor rund 1200 Zuschauern haben die Leverkusenerinnen dann in der Belkaw Arena in Bergisch Gladbach Geschichte geschrieben: Der West/Südwest-Staffelsieger sicherte sich mit einem 2:1 gegen die SpVg Aurich nicht nur den Sieg im Endspiel, sondern zugleich erstmal den Titel des Deutschen Meisters. Mit Bayer Leverkusen wurde zudem ein weiterer Triumph gefeiert: Erstmals seit der Einführung der B-Juniorinnen-Bundesliga ist ein Team aus der West/Südwest-Staffel Deutscher Meister geworden.

„Das Finale um die Meisterschaft war sehr emotional“, sagt Kuckertz, die von der Bank aus ihr Team angefeuert hat. Die 17-Jährige konnte aufgrund einer Verletzung am Sprunggelenk nicht am entscheidenden Spiel teilnehmen. Dass sie nicht mitspielen konnte, hat sie natürlich etwas enttäuscht. Doch die 17-Jährige, die bereits dreimal wegen einer Verletzung pausieren musste, lässt sich nicht so schnell unterkriegen: „Natürlich kommt es dann auch mal vor, dass ich an meiner angestrebten Karriere zweifle, aber das ist nur eine Phase. Die Verletzung hat mich jetzt nur noch mehr gepusht, sodass ich wieder mehr trainiere und jede freie Minute dem Fußball widme.“