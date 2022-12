Betrug per Telefon und Computer : Kriminelle prellen Männer aus Düren um Tausende Euro

Düren Ein 63-Jähriger und ein 74-Jähriger sind Opfer von Betrügern geworden. In beiden Fällen konnten die Täter hohe Geldsummen an sich bringen.

Wie die Polizei Düren am Donnerstag mitteilte, überrumpelten die Täter den 63-jährigen Mann aus Schlich am Mittwoch mit gleich zwei Anrufen. Am Nachmittag erhielt er einen Anruf auf seinem Festnetztelefon: Zunächst weinte eine Frau, die er für seine eigene hielt. Dann übernahm ein angeblicher Polizist das Gespräch. Er gab an, dass seine Frau in einen Verkehrsunfall involviert gewesen sei. Sie habe eine schwangere Frau angefahren, die auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben sei.