Notfallseelsorger im Kreis Düren gesucht : Wenn die Seele Erste Hilfe braucht

Rüdiger Beckmann ist Notfallseelsorger, weil er davon überzeugt ist, dass das eine wichtige Aufgabe ist. Und weil er die nötige Resilienz hat. Foto: MHA/Verena Müller

Kreis Düren Rüdiger Beckmann ist da, wenn Angehörigen eine Todesnachricht überbracht wird. Er erzählt, was ein Notfallseelsorger bei den Einsätzen erlebt. Für das Ehrenamt startet im September der nächste Ausbildungskurs.

Weiterleiten Drucken Von Verena Müller

Es gibt diesen einen Moment, der ein Leben verändern kann. Plötzlich weiß man, was das Richtige ist. Wenn man sich mit Rüdiger Beckmann unterhält, dann war das in seinem Fall ein Gespräch mit einem Freund, der im Rettungsdienst arbeitet und folgenden Einsatz schilderte: Ein Mann sei nicht vom Joggen zurückkehrt. Die Ehefrau habe sich nichts ahnend auf die Suche gemacht, während die Rettungskräfte den Mann schon, leblos am Feldrand liegend, zu reanimieren versuchten. Vergebens.

Beckmanns Freund erzählte beiläufig, dass man es beim Eintreffen der Frau für angeraten gehalten hatte, einen Notfallseelsorger dazu zu rufen. Da wurde Beckmann hellhörig. Notfallseelsorger? Nie gehört. Er hakte nach und kam schnell zu dem Entschluss: „Ich glaube, das möchte ich.“ Und so wurde er Notfallseelsorger.

Der Weg dorthin führt nach ersten Eignungsgesprächen über Schulungen, die jetzt im September im Kreis Düren auch wieder starten. Es sind noch Plätze frei (siehe Infobox). „Direkt im ersten Kurs habe ich mich gut aufgehoben gefühlt“, erzählt Beckmann. „Wow. Das gefällt mir“, sei sein erster Gedanke gewesen.

Zum Thema Im September starten wieder Schulungen Der neunmonatige Ausbildungskurs „Notfallseelsorger“ ab September umfasst 160 Unterrichtseinheiten inklusive zweier Hospitationen in Rettungsdienst und Polizei sowie Supervision. Er findet alle 14 Tage jeweils dienstags im Dechant-Sauer-Haus in Heinsberg-Oberbruch und im Peter Beier Haus in Jülich statt. Anmeldungen und Informationen bei: Diakon Christian Heinze-Tydecks, 0171/6914290 und Gemeindereferent Achim Kück, 0152/28488011. (seelsorgeausbildung-juelich@ekir.de). Anmeldeschluss ist der 3. September. Christian Heinze-Tydecks vom Kirchenkreis Jülich ist Ausbildungsleiter Notfallseelsorge für die Kreise Heinsberg und Düren. Achim Kück vom Bistum Aachen ist Ausbildungsreferent Notfallseelsorge. „Wir wollen in der Zukunft gut aufgestellt sein, da wir viele ältere Ehrenamtler in unseren Teams haben und im Zuge der Corona-Pandemie auch einige weggefallen sind“, sagt Kück. Die ökumenische Notfallseelsorge gibt es schon seit 23 Jahren. Wer Notfallseelsorger werden möchte, muss mindestens 26 Jahre alt und Mitglied einer christlichen Kirche sein. Weitere Voraussetzungen sind eine psychische und physische Stabilität und Belastbarkeit, Zeit und Reflexionsfähigkeit. Vorab ist ein Orientierungsgespräch verbindlich, um zu erfahren, welche Erwartungen man mitbringt, ob diese sich mit den Anforderungen decken und ob der Interessent geeignet ist.

Die Ehrenamtlichen unterstützen die Hauptamtlichen im pastoralen Dienst beider Kirchen. „Erste Hilfe für die Seele“ lautet die große Überschrift. Oder wie Beckmann es auf den Punkt bringt: „Erst einmal die Schnauze halten und zuhören“, um herauszufinden, was die Angehörigen am dringendsten brauchen. Beckmann ist Wahl-Kreuzauer mit Wurzeln im Ruhrpott, seine Sprache ist dem Image entsprechend eine recht direkte, ehrliche.

Das Wort „glauben“ spielte bei seinem Impuls, dieses Ehrenamt anzunehmen, keine unwesentliche Rolle. Sozial und kirchlich engagiert, hat sich Beckmann mit dem Thema Tod schon vorher bewusst auseinandergesetzt und damit umzugehen gelernt. In den meisten Familien sei das ein Tabuthema, er findet es aber wichtig, einmal alles ausgesprochen zu haben. So ein Gespräch habe er auch mit seiner 86-jährigen Mutter geführt, danach zwar „Rotz und Wasser geheult“, aber nun wisse er wenigstens, wie sich seine Mutter beispielsweise ihre Beisetzung vorstellt.

Themen wie diese bespricht er auch mit den Angehörigen in akuter Notlage, zu denen er in seiner Freizeit an den Wochenenden von der Leitstelle mit der Bitte um Unterstützung gerufen wird. Manchmal wird er sogar zweimal in der Nacht wach geklingelt. Zwar stehen rund 40 Männer und Frauen auf der ökumenischen Liste der Notfallseelsorger, manche befinden sich aber häufiger in Rufbereitschaft als andere. Rüdiger Beckmann häufiger.

Die Einsatzkräfte entscheiden je nach Situation, ob sie einen Notfallseelsorger hinzurufen. Ausschlaggebend sind nicht zwangsläufig dramatische Todesumstände, es ist eher eine Frage der Verfassung der Hinterbliebenen. In 80 bis 85 Prozent spreche er mit Angehörigen nach häuslichem Tod, gefolgt von Suizid, berichtet Beckmann.

Fingerspitzengefühl und Empathie seien von Anfang bis Ende des Besuchs gefragt, erzählt er. Wenn Sprachlosigkeit wie eine schwere Last im Raum steht, versucht Beckmann es mit einfachen Fragen. „Wenn ich ankomme, lasse ich mir erst einmal erzählen, was passiert ist“, sagt er. „Hat der Tag normal angefangen?“ Dann frage er nach den Gefühlen. Oft dominierten neben Trauer auch Wut. Beispielsweise darüber, alleine gelassen worden zu sein. „Wenn das Reden anfängt, löst sich etwas“, ist Beckmanns Erfahrung.

Mal spricht er mit Mutter und Sohn, nachdem der Vater gestorben ist. Mal mit einer Witwe, die wartet, bis ihre Kinder eintreffen. Mal mit einer Frau, die selbst versucht hat, ihren Mann ins Leben zurückzuholen. Eine bis vier Stunden dauerten die Gespräche, aber ein Notfallseelsorger kommt nur, wenn eine Todesnachricht gerade überbracht ist oder er sie mit überbringen soll, also in der Akutphase. Danach vermittelt er an die Adresse von Trauerbegleitern oder einen Pfarrer weiter, gegebenenfalls rät er auch zu therapeutischer Unterstützung.

Mit ihrer Weste geben sich Notfallseelsorger sofort als solche zu erkennen. Der Bezug zur Kirche ist also offenkundig. „Ich höre dann oft als erstes: ,Ich hab‘ mit der Kirche aber nichts zu tun.‘“, erzählt Beckmann. Muss man als Hinterbliebener auch nicht, um die Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Der Bezug zur Kirche ist nur für die Notfallseelsorger relevant. Sie sollten geerdet sein und auf Wunsch eine Aussegnung oder ein Gebet anbieten können.

Neben dem Seelischen bietet ein Notfallseelsorger auch Hilfe bei den nächsten organisatorischen Schritten an. Welche Folgen hat es, wenn die Todesursache unklar ist? Welche Anrufe müssen nach der Untersuchung der Kripo getätigt werden? Wenn es die Kräfte der Angehörigen nicht zulassen, greift er für sie zum Hörer. Nur irgendwann muss er auch wieder gehen.