Mehrere Kollisionen : Vier Schwerverletzte bei Unfall in Kreuzau

Ein 20-Jähriger ist auf der L33 bei Thum mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Foto: Polizei

Kreuzau Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L33 in Kreuzau sind am Donnerstag vier Personen schwer verletzt worden. Der Wagen eines 20-Jährigen war in den Gegenverkehr geraten.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L33 bei Kreuzau-Thum sind am Donnerstag vier Personen schwer verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Mann aus Hürtgenwald war in Richtung Nideggen unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet. Es kam daraufhin zu mehreren Kollisionen.

In der Gegenrichtung fuhren nacheinander eine 45-Jährige aus dem Kreis Euskirchen, eine 32-Jährige aus Rheinland-Pfalz und eine 28-Jährige aus Vettweiß. Der Wagen des 20-Jährigen stieß jeweils mit den Autos zusammen – mit dem dritten Wagen frontal.

Sowohl der Unfallverursacher als auch die die beteiligten Frauen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.