Kostenpflichtiger Inhalt: Nach monatelanger Suche : Vermisste Frau tot aufgefunden

Der Stausee in Obermaubach: Seit dem 14. August wurde eine Frau aus dem Ort in der Gemeinde Kreuzau vermisst. Nun hat ein Jäger ihre Leiche gefunden. Foto: kreis düren/kreis Düren

Kreuzau Am 14. August verschwand eine 78 Jahre Frau aus ihrer Wohnung in Kreuzau-Obermaubach, viele Menschen halfen bei der Suche. Ohne Erfolg. Nun bestätigt sich, was viele befürchtet hatten.