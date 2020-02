Kokain im Spiel : Fahrerin ist nach Unfall den Führerschein los

Kreuzau Ein Zusammenstoß führte am Freitag in Kreuzau zu einem Unfall. Grund war, dass die Vorfahrt genommen wurde. Ein Fehler, zu dem es scheinbar durch den Konsum von Kokain kam.

Am Freitag kam es gegen 15.40 Uhr in Stockheim im Bubenheimer Weg zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Frau aus der Republik Moldau kam mit ihrem PKW aus dem verkehrsberuhigten Bereich des Rotdornwegs und nahm dabei 44 Jahre alten Kreuzauer die Vorfahrt. Der Fahrer, fuhr den Bubenheimer Weg mit seinem Klein-LKW in Richtung B 56 als sie ihn seitlich rammte. Der Wagen des Fahres wurde dadurch von der Fahrbahn gedrückt und stieß mit der anderen Fahrzeugseite gegen zwei Schaltkästen.