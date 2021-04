Polizeikontrolle : Trunkenheit am Steuer, Unfallflucht und Diebstahl

Trunkenheit am Steuer, Unfallflucht und Diebstahl

Kreuzau/Düren Bei einer Kontrolle in Kreuzau haben Polizisten den richtigen Riecher: Der Autofahrer, den sie anhalten, fährt alkoholisiert – und hat einen Unfall verursacht.

Gegen 1.25 Uhr in der Nacht zu Donnerstag fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Hauptstraße in Kreuzau ein Auto auf, berichtet die Polizei. Die Beamten entschlossen sich, Wagen und Fahrer genauer unter die Lupe zu nehmen, und hielten das Fahrzeug an.