Hoesch Aue : Siedlung der Zukunft am Stammsitz des Traditionsunternehmens

Blick auf den Hoesch-Stammsitz in Kreuzau. Die Produktion der Hoesch-Produkte wurde vor Jahren nach Polen ausgelagert. Die derzeit nicht genutzten Hallen sollen abgerissen, eine energieautarke Siedlung soll gebaut werden. Investitionsvolumen: 60 bis 80 Millionen Euro. Foto: Carsten Herges

Kreuzau Die Fertigungshallen am Hoesch-Stammsitz in Kreuzau-Schneidhausen sind seit Jahren ungenutzt. Nun planen die polnischen Eigentümer dort eine Investition in Höhe von 60 bis 80 Millionen Euro und ein Leuchtturmprojekt.