Polizei bittet um Hilfe : Seniorin aus Kreuzau wird vermisst

Trotz umfangreicher Suchaktionen konnte die an Demenz erkrankte Frau nicht gefunden werden (Symbolbild). Foto: Polizei Dueren

Kreuzau Die Polizei Düren ist auf der Suche nach einer 78-jährigen Frau - bisher erfolglos. Die Gesuchte wird seit Freitag in Kreuzau-Obermaubach vermisst.

Die Frau namens Sieglinde Saleika verließ am 14. August zu Fuß ihren Wohnsitz in Kreuzau-Obermaubach. Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen. Auch umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei brachten keinen Erfolg. Die Vermisste leidet an Demenz und ist orientierungslos.