Sogar der Zaun war weg : Fast 40 Schafe von der Weide gestohlen

Kreuzau Unbekannnte Diebe haben Dienstag in Kreuzau ganz besonderes Diebesgut mitgehen lassen. Sie stahlen 38 Schafe – und nahmen dazu auch gleich noch die Zäune mit.

Den Diebstahl ihrer 38 Schafe musste am Dienstagmorgen eine Frau aus Erftstadt feststellen. Letztmalig hatte sie die Tiere am Montag gegen 9 Uhr auf der Weide gesehen. Diese befindet sich an der Landesstraße 250 zwischen Thum und Drove. Als die Halterin am Dienstag gegen 15.30 Uhr zur Weide kam, waren alle Tiere verschwunden.