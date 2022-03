Polizei sucht Zeugen : Reifenstecher in Leversbach unterwegs

Der oder die Reifenstecher haben in der Nacht in acht Fällen zugeschlagen (Symbolbild). Foto: dpa/Paul Zinken

Kreuzau Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch an insgesamt acht Fahrzeugen im Kreuzauer Ortsteil Leversbach einen oder mehrere Reifen zerstochen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Als die Fahrzeugbesitzer am Mittwochmorgen in der Straße „Am Leversbach“ zu ihren Fahrzeugen kamen, machten sie eine bösen Entdeckung. An einem Wohnmobil, einem Anhänger, sowie an sechs Autos waren mindestens ein Reifen zerstochen worden, erklärt die Polizei.