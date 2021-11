Prüfungen der Brücken : Der Schaden wird am Klang erkannt

Die Rurbrücke in Birkesdorf wird abgeklopft: Zwei Bauingenieure machen sich mit Hämmern auf die Suche nach Schadstellen an der Konstruktion. Foto: MHA/Patrick Nowicki

Düren Die Rurbrücke in Birkesdorf wurde in dieser Woche überprüft. Dazu schauten sich zertifizierte Ingenieure das Bauwerk ganz genau an und nutzten ein einfaches Werkzeug.