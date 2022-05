Kreuzauer nach Tritten gerettet : Polizei sucht mutige Zeugen

Kreuzau Ein 24-Jähriger ist in Kreuzau von zwei Unbekannten mit Tritten und Schlägen verletzt worden. Zwei Zeugen schritten jedoch ein und schlugen die Täter in die Flucht. Nun sucht die Polizei nach den beiden hilfsbereiten Zeugen.

Gegen 20 Uhr war das Opfer, ein 24-jähriger Mann aus Kreuzau, auf einem E-Scooter in Kreuzau unterwegs. In der Nähe des Parkplatzes am Dürener Tierheim wurde er dann von zwei Unbekannten unvermittelt angegriffen, so die Polizei. Die beiden Männer waren dem jungen Mann in einem Auto mit Aachener Kennzeichen vom Parkplatz aus gefolgt und hätten ihn kurze Zeit später aufgefordert, stehenzubleiben. Die beiden Täter seien ausgestiegen und hätten den 24-Jährigen sofort mit Tritten und Schlägen angegriffen.