Nach der Flutkatastrophe : Pferdehof zieht von Blessem nach Alt-Morschenich

Michael Symalla in der Reithalle des ehemaligen Gestüts Neesen in Alt-Morschenich. Foto: MHA/Verena Müller

Alt-Morschenich Die Bilder gingen durch die Medien: Der Reitstall in Erftstadt-Blessem verschwand als Folge der Flut in einem Krater. Nun bereitet die Familie Spoo-Symalla einen leerstehenden Hof in Alt-Morschenich vor.