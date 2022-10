Küche in Flammen : Nachbar rettet 92-Jährigen vor Feuer in seinem Haus

Nachbar rettet 92-Jährigen vor Feuer in seinem Haus

Küche in Flammen

Der 92-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kreuzau Ein Mann in Stockheim hat am Montag den Alarm eines Feuermelders bei seinem Nachbarn wahrgenommen und sofort goldrichtig reagiert.

In der Straße „Am Thing“ in Stockheim hat ein 40-Jähriger am Montag besonderen Einsatz gezeigt – und seinen 92-jährigen Nachbarn dabei möglicherweise vor Schlimmerem bewahrt.