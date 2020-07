Kostenpflichtiger Inhalt: Wiedereröffnung in Kreuzau beginnt in den Saunen : Monte Mare heizt zum zweiten Neustart auf

Nach dem Corona-Lockdown: Das größte Freizeitbad des Kreises, das Monte Mare in Kreuzau, öffnet am Mittwoch wieder seine Pforten. Zunächst sind die Saunen zugänglich. Etwas später dürfen auch die Schwimmfans hinein. Foto: Patrick Nowicki

Kreuzau/Kreis Düren Das größte Freizeitbad des Kreises Düren, das Monte Mare in Kreuzau, öffnet am Mittwoch nach dem Corona-Lockdown wieder seine Pforten. Die Wiedereröffnung beginnt in den Saunen bei 80 Grad Celsius. Etwas später dürfen auch die Schwimmfans hinein.