Geplantes Seniorenheim in Winden : Kreuzauer Politiker trotzen Bedenken aus Köln

Weil der Papierhersteller Metsä Tissue in Kreuzau-Winden eine Flüssiggas-Anlage auf seinem Gelände plant, äußert die Bezirksregierung Bedenken zum Bau einer Senioreneinrichtung in der Nachbarschaft. Foto: MHA/Patrick Nowicki

Kreuzau Die geplante Senioreneinrichtung in Winden entwickelt sich zu einem Dauerthema. Zumindest ist die Gemeinde nun einen Schritt weiter.

Schon in der Bau- und Planungsausschusssitzung zwei Wochen zuvor war die Stellungnahme aus Köln mit Kopfschütteln kommentiert worden. Vor allem deswegen, weil die Bezirksregierung in der Frage des möglichen Sicherheitsabstands im Verfahren nicht zuständig ist, sondern der Kreis, der keine Bedenken kundtat.

Das Planverfahren für die Senioreneinrichtung in Winden soll eigentlich jetzt in Gang gesetzt werden. Nun äußert die Bezirksregierung erneut Bedenken – weil auf dem benachbarten Gelände des Papierherstellers Metsä Tissue ein LNG-Tank errichtet wird.

Die Behörde in Köln ist jedoch Ansprechpartnerin für die Umsetzung der Vorgaben aus dem Regionalplan. „Die landesplanerische Stellungnahme war positiv“, teilte Dezernent Reinhard Theisen mit. Im Klartext bedeutet dies, dass die Bezirksregierung dem Bau einer Senioreneinrichtung an dieser Stelle zustimmt.

Beim Verfahren für den Bau einer Flüssiggas-Anlage auf dem Gelände der benachbarten Papierfabrik Metsä Tissue sitzt die Bezirksregierung mit im Boot. Diese Pläne wurden bekannt, nachdem die Pläne für den Neubau der Senioreneinrichtung schon lange bekannt waren. „Die Bezirksregierung kennt beide Verfahren“, sagte Kreuzaus Bürgermeister Ingo Eßer (CDU). Es mangele also an Abstimmung im eigenen Haus.

Nicht nur aus diesem Grund stößt die Bezirksregierung in Kreuzau auf Kritik. In dem achtseitigen Schreiben an die Gemeinde ist von einem Sicherheitsabstand von 200 Metern die Rede, die zwischen dem LNG-Terminal bis zur nächsten Bebauung erforderlich sein sollen. Ein Gutachten müsste diese entkräften. Die Fläche für das Seniorenwohnheim liegt am Rand dieses Umkreises. Allerdings befinden sich heute schon deutlich näher liegende Wohnhäuser dort. Demnach spielt der Abstand im Genehmigungsverfahren des LNG-Tanks eine Rolle.

Da in Kreuzau der Bedarf an Pflegeplätzen auf Gemeindegebiet nicht gedeckt werden kann, hat der Kreis grünes Licht für zwei weitere Senioreneinrichtungen in der Eifelgemeinde gegeben. Während der Bau des Caritas-Hauses im Zentralort in einigen Wochen beginnen soll, läuft für die Senioreneinrichtung in Winden noch das Planungsverfahren. Vorgesehen sind 80 Pflegeplätze sowie ein Gebäude mit 25 Einheiten für sogenanntes Service-Wohnen sowie Praxisräume, Apotheke und Gastronomie.