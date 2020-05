Brandursache unklar : Schwerer Brand in Sportheim

Schwerer Brand in Sportheim

Zu einem Brand in einem Sportheim musste die Feuerwehr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ausrücken (Symbolfoto). Foto: dpa/Paul Zinken

Kreuzau Im Ortsteil Thum der Gemeinde Kreuzau hat es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Sportheim schwer gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Ursache ist noch unklar.

Nach Angaben der Leitstelle der Feuerwehr Kreis Düren haben Passanten gegen Mitternacht den schweren Brand im Sportheim am Fußballplatz Thum, der am Ende der Steinstraße liegt, gemeldet. „Das Gebäude stand in Vollbrand“, sagte ein Sprecher der Leitstelle. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen; der Einsatz war um 2.36 Uhr beendet.