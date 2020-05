Brandursache unklar : Schwerer Brand neben Sportheim

Zu einem Brand in einem Sportheim musste die Feuerwehr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ausrücken (Symbolfoto). Foto: dpa/Paul Zinken

Kreuzau Im Ortsteil Thum der Gemeinde Kreuzau ist Mittwochnacht ein Holz-Anbau neben einem Sportheim abgebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Ursache ist noch unklar.

Nach Angaben der Feuerwehr Kreuzau haben Passanten gegen 23 Uhr den schweren Brand im Sportheim am Fußballplatz Thum, der am Ende der Steinstraße liegt, gemeldet. Dort ist ein Holz-Anbau, der an dem Sportheim steht und vergleichbar mit einem Carport ist, vollständig abgebrannt.