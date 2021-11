Kampf um historisches Gemäuer : Investor und Bürger wollen sich in Untermaubach an einen Tisch setzen

Die Bürgerinitiative in Untermaubach hat inzwischen nach eigenen Angaben 700 Unterschriften gesammelt, um das ehemalige Hotel Strepp (im Hintergrund) zu retten. Jetzt soll es ein Gespräch mit dem Investor geben. Foto: MHA/Patrick Nowicki

Kreuzau Die Positionen sind klar. Der Investor will abreißen und neu bauen, die Bürgerinitiative das ehemalige Hotel Strepp in Untermaubach erhalten. Bei der Sitzung des Hauptausschusses in Kreuzau kam es jetzt zum Aufeinandertreffen. Mit überraschendem Ausgang.