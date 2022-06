Polizei bittet um Hinweise : Einbruch in Gymnasium Kreuzau

Kreuzau Unbekannte haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam Zutritt zum Gymnasium der Gemeinde Kreuzau verschafft und dort Türen zu weiteren Räumen aufgebrochen.

Das teilte die Polizei Düren am Montag mit. Der oder die Täter hebelten vermutlich in der Zeit zwischen Freitag, 21.30 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, ein Fenster zu einem Aufenthaltsraum auf, das über den Schulhof zugänglich ist. Der Spurenlage zufolge entfernten sich die Täter durch eine Fluchttür, die zum Schulhof führt, und liefen in unbekannte Richtung davon. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Nummer 02421/949-6425 an die Leitstelle der Polizei Düren zu wenden.