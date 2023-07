Zeugen gesucht : Diebe öffnen Spind in Kreuzauer Schwimmbad und klauen Auto

Kreuzau Bei einem Schwimmbadbesuch in Kreuzau haben Unbekannte den Spind eines Mannes geöffnet und seinen Autoschlüssel gestohlen. Mit dem Fahrzeug flüchteten sie anschließend.

Der 41-Jährige aus Zülpich besuchte am Sonntagnachmittag mit seiner Familie ein Schwimmbad in Kreuzau. Gegen 15 Uhr stellte er fest, dass sich das Band mit dem Schlüsselchip nicht mehr an seinem Arm befand. Er ließ den Chip daraufhin an der Kasse sperren, erklärt die Polizei.