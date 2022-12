Initiative der Kreuzauer IG : Der wahrscheinlich kleinste Weihnachtsmarkt der Region

Riefen den wahrscheinlich kleinsten Weihnachtsmarkt der Region als positives Signal in Kreuzau ins Leben: (von links) Sophia Stratmann, Uschi Kitschke, George Vidal und Markus Hausmann. Foto: Patrick Nowicki

Kreuzau Seit Monaten wird die Geschäftswelt an der Kreuzauer Hauptstraße von Baustellen getrübt. Vor Weihnachten setzt die Interessengemeinschaft ein positives Signal.

Der vielleicht kleinste Weihnachtsmarkt der Region befindet sich aktuell auf der Hauptstraße in Kreuzau. Davon ist zumindest die Kreuzauer Interessengemeinschaft (KIG) überzeugt. Genau eine mit Lichterketten und Sternen verzierte Bude steht auf dem Platz vor der ehemaligen Pizzeria an der Geschäftsstraße. Mit diesem weihnachtlichen Stand wollen die Einzelhändler ein positives Signal setzen.

Die vergangenen Monate waren für die Geschäftsleute in Kreuzaus Zentralort nicht leicht. Nicht nur die Corona-Pandemie machte sich in den Zahlen bemerkbar, auch die ständigen Baustellen hielten manchen Kunden ab. „Wenn Menschen Schilder lesen, wonach die Hauptstraße gesperrt ist, war das nicht unbedingt gut für die Läden in der Einkaufsstraße“, sagt der KIG-Vorsitzende Markus Hausmann. Die Einzelhändler reagierten mit eigenen Hinweisschildern, dass eben doch die Geschäfte geöffnet und erreichbar sind.

Wie belastend die Situation für Betreiber der Geschäfte ist, erfuhr die KIG in einer Umfrage unter den 38 Mitglieder. Vier davon gaben an, über eine Schließung in diesem Jahr nachzudenken. „Die Tatsache, dass nicht alle mitgemacht haben und sich manche sicherlich auch scheuen, eine solche Aussage zu treffen, zeigt doch die Brisanz“, meint Hausmann. Eine Welle von Geschäftsschließungen könne nicht im Sinne der Gemeinde sein.

In den vergangenen Monaten war die Hauptstraße in der Tat immer wieder von Baustellen betroffen. Zum einen setzt die Gemeinde den Masterplan um, der eine Modernisierung des Zentralorts vorsieht. Nach dem zentralen Dorfplatz wird auch die Hauptstraße selbst umgestaltet. Zum anderen sorgte die marode Hülle des verrohrten Drover Baches für weitere Baustellen, die unter anderem dazu führte, dass die Straße an der Einmündung zur Mühlengasse zeitweilig komplett gesperrt war.

Grundsätzlich wünscht sich die KIG eine bessere Kommunikation mit der Gemeinde. Vieles habe man erst sehr kurzfristig erfahren, teilt Uschi Kitschke mit, die ein Fotostudio an der Hauptstraße betreibt. Absprachen wie Möglichkeiten der Anlieferung seien dann schwierig. „Angesichts der Verbotsschilder sind auch Kunden nach Düren weitergefahren“, schildert sie. Zumindest bei letztem Punkt hat der Gemeinderat nun reagiert und für den Haushalt des kommenden Jahres ein Budget geschaffen, um in Zukunft genauer informieren zu können.

Trotz aller aktueller Probleme will die KIG positiv nach vorne schauen. „Kreuzaus Zentralort hat viele Geschäfte, hier kann man alles für den täglichen Bedarf kaufen“, hebt Sophia Stratmann von der Bäckerei Kaminiarz hervor. Da inzwischen die Arbeiten am Drover Bach größtenteils abgeschlossen sind, hatte sie mit weiteren Mitgliedern der KIG die Idee, einen Treffpunkt zur Vorweihnachtszeit zu schaffen.

„Binnen weniger Tage haben wir die Idee in die Tat umgesetzt“, sagt sie sichtlich erfreut. Dies war nicht selbstverständlich, schließlich musste eine Weihnachtsbude besorgt und ein Betreiber gefunden werden. Auch war eine Ausschankgenehmigung erforderlich. Letztlich musste auch ein Platz gefunden werden – zentral im Ort. Am vergangenen Wochenende startete der „kleine Budenzauber“ mit ersten Gästen aus Kreuzau.

Am kommenden Wochenende wird der Weihnachtstreff seine Klappe wieder öffnen. Am Freitag, Samstag und Sonntag schenkt George Vidal zwischen 16 und 19 Uhr Glühwein aus, locken Printen und andere Leckereien zum Plausch an dem kleinen Holzhaus an der Hauptstraße. „Wir hoffen, dass viele Menschen den Stand besuchen und wir mit ihnen ins Gespräch kommen“, sagt Sophia Stratmann.