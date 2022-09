Ratsbeschluss fehlt noch : Auch Kreuzau gibt Kitas an den Kreis ab

Auch Kreuzau plant, ihre vier Kitas an den Kreis zu übergeben. Foto: MHA/Patrick Nowicki

Kreis Düren Von den sechs Kommunen mit eigenen Kitas, die sich im vergangenen Jahr in einem Brandbrief an den Kreistag wandten, sind nur noch drei übrig: Auch Kreuzau will die gemeindeeigenen Einrichtungen nun an die AöR Kreismäuse übergeben.