Serie: Gegen das Vergessen : Helga Leiser entkam den Fängen der Nazis

Die kleine Helga Leiser am Tag ihrer Einschulung im Jahr 1931. Damals war die Welt des jüdischen Mädchens noch in Ordnung. Foto: Geschichtsverein Drove-Boich-Thum/MHA/Archiv

Serie Kreuzau/Drove Helga Leiser war 13 Jahre alt, als ihre Eltern sie nach England schickten. Nur so konnte sie dem grausamen Nazi-Deutschland entkommen.

Es war immer dieselbe Frage des 14-jährigen Mädchens: „Es ist ein furchtbares Gefühl, ich lebe hier wie im Schlaraffenland … Wann kommt ihr endlich nach?“ Und es ist immer dieselbe nichtssagende Antwort seiner Eltern: „Liebes gutes Hümmelchen, wir kommen wieder nicht zum Reisen. Habe Geduld, Gott hilft.“ Das „liebe gute Hümmelchen“ ist Helga Leiser, seine Eltern sind Billa und Isidor Leiser, Juden aus Drove. Stolpersteine an der Drovestraße 124 erinnern an das Schicksal der Familie.

In Drove gibt es nachweislich seit 500 Jahren jüdisches Leben. Wegen des verhältnismäßig hohen jüdischen Bevölkerungsanteils – in den frühen 1930er Jahren lebten rund 50 Juden dort - galt Drove als „Judendorf“. Bereits vor 1800 gab es eine Synagoge. Der Schriftsteller Heinrich Böll hat in seiner Erzählung „Die Juden von Drove“ den jüdischen Familien ein literarisches Denkmal gesetzt. Böll schreibt: „... Die Menschen … richteten sich da ein, wo sie bleiben wollten und eine Bleibe hatten, wo sie gar nicht angenommen, integriert werden mussten, weil sie längst angenommen und integriert waren; weil sie längst dazu gehörten. Es war ihr Dorf, sie waren Deutsche, so klug und so dumm wie ihre Nachbarn, sprachen deren Platt, fühlten sich nicht endlich, sondern längst zu Hause, hatten Verwandte in den Nachbardörfern, spielten Karten mit den Dorfbewohnern, turnten mit ihnen und spielten Fußball, nahmen an Kriegen teil, wurden verwundet, fielen, hatten ihre Vorurteile, ihre Urteile. ...”

Einer, der sich intensiv mit der Geschichte der Juden in seinem Ort auseinandergesetzt hat und auch die Geschichte von Helga Leiser und ihrer Familie bestens kennt, ist Klaus Schnitzler, 80 Jahre, pensionierter Lehrer für Mathematik, Physik und Chemie – und nie wirklich aus Drove weg gewesen. „Mein Elternhaus stand 50 Meter von der Synagoge entfernt“, erklärt Schnitzler, warum er sich dafür eingesetzt hat, dass in Drove Stolpersteine verlegt wurden. „Und mein Vater hat viel von seinen jüdischen Klassenkameraden erzählt. Mir ist es einfach wichtig, dass diese Menschen nicht in Vergessenheit geraten.“

Zum Thema Die Schicksale hinter den Stolpersteinen „Gegen das Vergessen“ heißt eine neue Serie, mit der unsere Zeitung auf die Schicksale hinter den Stolpersteinen blicken möchte. In loser Folge stellen wir ab heute Menschen aus Düren, Langerwehe, Kreuzau und Linnich vor, an die die zehn mal zehn Zentimeter großen Messingsteine erinnern. Im Jahr 1992 hat der Kölner Künstler Gunter Demnig die Stolpersteine entwickelt, am 26. Mai 2023 wurde der 100.000. Stolperstein für Johann Wild aus Nürnberg, der im sozialistischen Widerstand aktiv war, gelegt. Mittlerweile gibt es Stolpersteine in 1265 deutschen Kommunen und 21 europäischen Ländern.

Weltoffen und gesellig

Menschen wie Helge Leiser, ihre Eltern Isidor und Billa sowie die beiden unverheirateten Tanten Gudula und Selma. Isidor Leiser war gelernter Bäcker und hatte eine gut gehende Backstube im elterlichen Haus in Drove. Er war - wie übrigens die meisten der Drover Juden - sehr weltoffen und gesellig. Er spielte im örtlichen Fußballclub und war in seiner Jugend im Junggesellenverein „Löstige Jonge“ aktiv, dem Vorläufer der Drover Karnevalsgesellschaft. Isidor und seine aus Embken stammende Frau Billa hatten sich eigentlich schon damit abgefunden, niemals eigene Kinder zu haben, als Sibilla Leiser mit 40 Jahren doch noch eine Tochter bekam. Helga war ein zierliches, kleines Mädchen, das besonders von seinem Vater auf Händen getragen wurde.

So sah die Synagoge aus, die 1865 in Drove gebaut wurde. Foto: Geschichtsverein Drove-Boich-Thum/MHA/Archiv

Das Verhältnis zwischen den jüdischen und christlichen Einwohnern Droves blieb auch, nachdem im Jahr 1933 der Nationalsozialismus an die Macht gekommen war, unverändert gut. Es gelang den Nazis nur schleppend, die Freundschaften und nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen den Menschen zu behindern. Juden aus anderen Dörfern zogen nach Drove, weil ihnen dort noch eine viel größere Gefahr zu drohen schien.

Erst mit der Reichspogromnacht 1938 sollte sich das ändern - und auch die bis dahin heile Welt von Helga Leiser komplett zerstören. Die damals 13-Jährige schreibt über die Pogromnacht: „Während der Nacht zum 9. November wurde mein Vater festgesetzt und erst ein paar Tage später wieder entlassen. Meine Mutter und ich wollten uns verstecken. Wir (…) verkrochen uns in einer Scheune. Schließlich gingen wir dann doch sorgenvoll nach Hause. Zur gleichen Zeit brannte in der Nachbarschaft plötzlich die Synagoge, und ich fing heftig an zu schreien.“

Gebetbuch geschmuggelt

Für Helga begann unmittelbar nach der Pogromnacht eine Zeit großer Ungewissheit. Das englische Parlament ermöglichte sogenannte Kindertransporte nach England und nahm 10.000 Jungen und Mädchen jüdischen Glaubens auf. Eins dieser Kinder war Helga aus Drove. In einem verzweifelten Akt der Liebe setzten die Eltern ihre einzige Tochter im Juni 1939 in einen Zug und schickten sie in Sicherheit. Helga durfte keine persönlichen Sachen, keine Bücher und kein Spielzug mitnehmen. Heimlich schmuggelte sie ein kleines Gebetbuch und eine einzige Fotografie ihrer Eltern mit nach England. Helga kam zunächst in eine Gastfamilie und später in ein Kinderheim nach London.

Bis 1942 haben sie und ihre Eltern und Verwandten sich mehr als 300 Briefe und Postkarten von Drove nach England und zurück geschrieben. Die letzte Karte hat Helga von ihren Eltern am 16. August 1942 bekommen. Da waren Isidor und Billa Leiser schon in das Durchgangsghetto Izbica gebracht worden. Wie für zahlreiche andere Juden auch, war Izbica für die Leisers der Vorhof zu den Vernichtungslagern in Belzec und Sobibór. Wo genau sie ermordet wurden, ist bis heute nicht genau geklärt.